Novità Koulibaly, CorSport annuncia: Kalidou è pronto a rientrare contro il Barcellona, i dettagli

Ultimissime Napoli - Arrivano buonenotizie dall'infermeria: Koulibaly è pronto per esserci a Barcellona. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È stato un bimestre durissimo e verranno giorni infernali: ogni tanto, dunque, bisogna essere buoni, anche comprensivi, ed allentare la tensione. Rino Gattuso ha deciso sabato sera, dopo che il Napoli aveva battuto il Torino, però stava già pensando ad una giornata di riposo, che puntualmente è stata concessa ieri: allenamento facoltativo, per consentire a chiunque di starsene un po’ in famiglia, e di staccare la spina. E dunque seduta leggerissima per Di Lorenzo, che non si stanca mani, poi lavoro di recupero per Koulibaly, che spera di farcela per il Barcellona e magari anche prima; per Malcuit, che venerdì è stato visitato a Roma dal professor Mariani e sta cominciando ad avvicinarsi alla normalità; mentre Llorente e Younes hanno proseguito il differenziato in palestra".