Novità Calzona, ha imposto un codice comportamentale contro le proteste: i dettagli

Notizie Napoli calcio. "Calzona ha imposto un codice comportamentale: guai a protestare in campo in maniera plateale", è quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino che ha analizzato l'impatto del nuovo tecnico del Napoli.

Calzona-Napoli, spunta il codice comportamentale

Calzona non vuole lasciare nessun dettaglio per strada e sta lavorando a 360° sulla testa dei giocatori: nessuna perdita di tempo inutile o rischi di sanzioni dagli arbitri che possono essere evitate, i giocatori devono restare concentrati solo sul terreno di gioco e sul mettere in pratica ciò che viene provato in allenamento.