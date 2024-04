Non solo Pompilio, la Juve prende un altro membro dello scouting del Napoli: la situazione

"Manna nuovo direttore sportivo del Napoli? No comment". Così ieri Cristiano Giuntoli ha risposto a precisa domanda prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio. Il direttore dell'area tecnica della Juventus ha preferito glissare sull'argomento, ma chiaramente è a conoscenza dei fatti. Come si legge sul Corriere dello Sport se Manna verrà alla corte di De Laurentiis a fare il viaggio opposto sarà Pompilio ed un altro membro dello scouting del Napoli.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Se Manna andrà al Napoli, comunque, Giuntoli porterà alla Juve un altro dirigente azzurro: Giuseppe Pompilio detto Peppe, ex braccio destro del dt bianconero a Castel Volturno, ora in scadenza. Alla Continassa lo raggiungerà anche Stefano Stefanelli, altro pezzo del suo entourage storico, ora ds del Pisa. Non è escluso che alla squadra sia aggregato Leonardo Mantovani, membro dello scouting azzurro".