"Non sfigura in un ruolo non suo", Juan Jesus non sbaglia niente con il Legia: le pagelle

Napoli calcio - Prima da titolare con il Napoli per Juan Juan Jesus contro il Legia Varsavia. Ecco le pagelle dei quotidiani per il difensore brasiliano.

Gazzetta 6,5. L'ultima partita da titolare quasi 2 anni fa e all'inizio si vede. Ma resta concentrato e ordinato.

Tuttosport 6. Non sfigura in un ruolo non propriamente suo.

Corriere dello Sport 6. Un errore banale in apertura e poi tutto fila. Per altro a sinistra, in un ruolo non suo: di certo non lo impensieriscono, però le chiusure (anche preventive) sono puntuali. Buona la prima dal 1’.