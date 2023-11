"Non sapevo di essere candidato!": spunta l'ammissione di De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla presentazione del libro di Mario Giuffredi avvenuta ieri sera:

"De Laurentiis non si è invece fatto vedere a Castel Volturno e ha presenziato in serata alla presentazione allo stadio Maradona dell’autobiografia (“ La strada di un sogno”) di Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo e di altri tre giocatori azzurri: Mario Rui, Politano e Gaetano, più Folorunsho e alcuni giovani della Primavera. Presenti pure il direttore sportivo Meluso e il capo degli osservatori Micheli. «Non sapevo della mia candidatura per i Globe Soccer Awards » , ha detto il presidente".