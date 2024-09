"Non ha il Napoli in mano, ma la città intera". Conte dominatore, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Antonio Conte in Napoli-Palermo? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Antonio Conte Napoli Palermo

Gazzetta dello Sport 7 Non ha il Napoli in mano, ma la città intera. Manda in campo chi ha giocato meno non per turnover, ma per fiducia. Viene ripagato.

Corriere dello Sport 8 Ancora un cambio di sistema, con il 4-2-3-1, premiato con una cinquina e tante buone indicazioni da chi gioca meno.

Tuttosport 7 Cambia dieci giocatori su undici, ma la rabbia e la qualità restano immutate. Tanti segnali incoraggianti anche dalle “riserve”: è già entrato nella testa di tutto lo spogliatoio del Napoli.

Il Mattino 7 Aggressione e riaggressione e ricerca sistematica dell'equlibrio. Su quest'ultima c'è ancora da fare, ma intanto si gode la goleada. Invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Rivolta la squadra come un calzino: cambia dieci undicesimi dei titolari in campionato: nove per scelta tecnica. Vara un Napoli se possibile ancora più a trazione anteriore, nonostante lo stesso spartito tattico, si affida al palleggio ed alla lucidità a centrocampo di due playmaker come Gilmour e Lobotka. Conferma il 4-2-3-1 e la squadra lo ripaga con un secco 5 a zero ai danni del Palermo, staccando il biglietto per gli ottavi (in programma il 4 dicembre all'Olimpico contro la Lazio di Baroni). Con l'uomo in più concede la standing ovation a Ngonge e Neres e si affida ai fedelissimi. Lukaku e McTominay che lo ripagano con il pokerissimo.