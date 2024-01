Ngonge titolare contro l'Inter? CorSport svela la decisione definitiva di Mazzarri

Napoli Calcio - Nelle ultime ore è circolata l'indiscrezione che vorrebbe un Cyril Ngonge subito gettato nella mischia da parte di Walter Mazzarri che ieri, su precisa domanda in conferenza stampa, ha risposto: "Ngonge e Traoré? Ho parlato con Cyril per cinque minuti, è a un buon grado di preparazione e non avrebbe problemi a giocare. Devo capire io se sarà il caso o meno".

Ngonge titolare Napoli Inter Supercoppa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato quale sarà la scelta di Walter Mazzarri per quanto riguarda l'utilizzo dell'ex calciatore dell'Hellas Verona nella finale di Supercoppa di questa sera. Per il quotidiano, Ngonge non partirà dal primo minuto accomodandosi dunque in panchina. Non è da escludere un suo ingresso in campo a gara in corso.