Ngonge e Traore in Arabia Saudita per la Finale di Supercoppa: la decisione di De Laurentiis

Il Napoli chiude anche gli acquisti di Traore (già ufficiale) e Ngonge (ufficiale in queste prossime ore). Intanto, il presidente De Laurentiis vuole subito in Arabia Saudita gli ultimi due arrivati per conoscere la squadra e aggregarsi in occasione delle Finale di Supercoppa Italaina. Mazzarri potrebbe avere subito altri due giocatori a disposizione per la gara decisiva per il primo titolo del 2024 che si giocherà contro la vincente tra Lazio e Inter.