Ngonge e Traoré in campo nella Supercoppa con l'Inter? Gazzetta svela la possibile scelta di Mazzarri

Napoli Calcio - Traorè e Ngonge saranno a disposizione di Walter Mazzarri per la finale di Supercoppa di lunedì contro l'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche dei due nuovi arrivi e le loro possibilità di giocare subito a Riyad.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Un’emergenza che sta per finire, quantomeno a livello numerico. Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se l’ex Sassuolo e Bournemouth potrebbe finire semplicemente in panchina nella finale contro l’Inter di lunedì, l’arrivo dell’ex Verona è ancora più strategico in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare a Raid"