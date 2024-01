Calciomercato Napoli - Napoli che fa un investimento importante per Cyril Ngonge. L'attaccante belga passa in azzurro a titolo definitivo per circa 19 milioni di euro. Il calciatore, invece, firma un contratto fino al 2028 con il club di De Laurentiis con ingaggio da 1 milione e 200mila euro a stagione.