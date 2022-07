Calcio Napoli - Alessandro Nesta ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

"Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile. Perchè in tanti vanno In Mls? Perché pagano. Una volta gli ingaggi alti li avevi qua, adesso ti prendi la valigetta e parti…"