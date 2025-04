Neres KO, secondo infortunio muscolare alla stessa gamba in 2 mesi! Out almeno quattro partite

David Neres rischia seriamente di dire addio alla stagione 2024-2025. L'infortunio muscolare lo terrà fuori almeno una ventina di giorni ma per questo genere di problemi la prognosi è solitamente di un mese. Ciò significa, calcoli alla mano, che Neres può sperare di tornare in campo per la partita Parma-Napoli, ma con più probabilità dovrà accontentarsi di Napoli-Cagliari, ultima gara stagionale.

Lo conferma anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che definisce "un tantino peregrina" l'ipotesi di rivederlo in campo a Parma:

Molto naturalmente dipende dal grado della lesione muscolare (che anche stavolta non è stato evidenziato nel referto pubblicato dal sito ufficiale del club azzurro).

Il Mattino ricorda anche come si tratti del secondo infortunio muscolare nel giro di due mesi per David Neres, che già a inizio febbraio aveva dato forfait per un infortunio al muscolo semimembranoso della stessa gamba.