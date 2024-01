Nelle prossime ore sarà ufficializzato il rinnovo di Politano: nuovo stipendio

Calciomercato Napoli - Il Napolirinnova Matteo Politano che è stato ad un passo dall'Arabia Saudita, ma alla fine ha scelto di restare in Italia e in maglia azzurra dove ha ricevuto anche un premio dal club per il senso di appartenenza e il grande impegno mostrato in questi anni in campo. Secondo Il Mattino è stato formalizzato il rinnovo che era nell'aria già da tempo e che sarà ufficializzato ad ore per Matteo Politano. L'attaccante ha prolungato il suo accordo con il Napoli fino al 2027 con un ritocco verso l'alto dell'ingaggio che passa dagli attuali 2,2 milioni a 3 milioni netti a stagione escluso bonus.