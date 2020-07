"Nel secondo tempo non siamo proprio scesi in campo: tra venti giorni abbiamo il Barcellona e così non va bene": il discorso di Gattuso al Napoli a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - È successo ancora. Sì: il Napoli ha steccato, nell’atteggiamento e nell’intensità, e Gattuso si è incavolato di brutto, nonostante gli azzurri a Bergamo abbiano perso e a Bologna abbiano invece pareggiato. Ne parla il Corriere dello Sport:

«Nel secondo tempo non siamo proprio scesi in campo: tra venti giorni abbiamo il Barcellona e così non va bene»

Parole ripetute dopo la partita e ieri in occasione dell’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Il problema non sono i risultati, piuttosto l’eventuale appagamento generato dalla conquista della Coppa Italia e dalla conseguente qualificazione in Europa League. Gattuso sa quanto importante sia l’occasione di potersi preparare per bene in vista della prossima stagione, a maggior ragione in vista del ritorno degli ottavi di Champions”