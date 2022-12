Ndombele ottimo in un aspetto, meno in un altro! Gazzetta: non tiene la posizione e i centrali difensivi soffrono

Al di là dei sistemi di gioco, conta l’atteggiamento e Napoli e Villarreal giocano molto alte e aggressive, eavrà dato ottime indicazioni a Luciano Spalletti, sulle condizioni dei singoli e anche sugli aspetti tattici. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli soffre un po’ troppo le verticalizzazioni spagnole perché Ndombele - affiancato a Lobotka - è ottimo nell’aggressione e nella riconquista del pallone, un po’ meno a tenere la posizione e sulle marcature preventive. E così i centrali difensivi soffrono, con Ostigard che si fa notare in elevazione. In fase difensiva ottime le ripetute diagonali con interventi in scivolata, decisivi, di Mario Rui"