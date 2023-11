Nazionali alla spicciolata, Mazzarri pronto a caricare il suo Napoli: sarà 4-3-3 ma con nuove direttive, i dettagli

Complici le gare delle Nazionali, Walter Mazzarri avrà a disposizione solo pochi giorni prima della gara con l'Atalanta l'intera rosa e sarà lì che farà leva sulle motivazioni e sul carattere che da sempre sono stati segni distintivi della sua carriera.

Walter Mazzarri

Mazzari pronto a caricare il suo Napoli

Come riporta Il Mattino, proverà a trasmettere le sue idee integrate in una veste tattica che la squadra conosce bene ma che dovrà metabolizzare in relazione alle direttive della nuova guida tecnica.

