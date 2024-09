È nata la zona Conte: un dato in Serie A lo certifica, il Napoli non smette mai di attaccare

Ultime notizie SSC Napoli - Un tempo si chiamava zona Cesarini, poi nell’era De Laurentiis l’hanno ribattezzata zona Pampa (Sosa), poi la zona Mazzarri. Ora c’è la zona Conte, come scrive il Corriere dello Sport.

E' nata la zona Conte, un po' come quella Mazzarri

La zona Conte ha sempre diversi interpreti, "ma una connotazione più ampia rispetto alle precedenti, a dimostrazione del fatto che il suo Napoli sia duro a morire e non smetta mai di attaccare. La partita di Cagliari ne è un esempio lampante. Dei 9 gol segnati in campionato finora, 6 sono arrivati infatti nel finale, dal 70' in poi".