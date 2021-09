Nasce il nuovo Fair Play Finanziario: sanzioni automatiche e si spende in base alle spese che puoi permetterti

Notizie calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sta per nascere un nuovo Fair Play Finanziario: "Sta per nascere il nuovo Fair Play, una combinazione di salary cap e luxury tax, con sanzioni automatiche e nuova filosofia: “spendi quanto puoi”. Ora quello che tutti vogliono sapere: quante spese può permettersi un club? Per mercato, agenti e stipendi, l’Uefa è orientata a concedere non più del 65-70% dei ricavi. Il primo anno la percentuale potrebbe essere più alta, per arrivare gradualmente a regime in due/tre anni. Gli aumenti di capitale saranno ammessi come adesso, estesi a investimenti prima proibiti (tipo marketing) ma mai per le tre voci. Le sanzioni saranno automatiche e progressive. Più sfori (in milioni spesi e in anni consecutivi), più paghi. E sai già cosa ti aspetta, perché la griglia di multe sarà fissa e non si presterà più a interpretazioni giudiziarie o a dietrologie. Le multe devono essere molto pesanti, per dissuadere. Prendiamo un club che ricava 500 milioni: può spendere fino al 70%, cioè 350, ma ne sborsa 400, sforando di 50. Ebbene: su questi 50, pagherà una multa tra il 50% e il 100% (tra 25 e 50 milioni). E più sfora più aumenta la percentuale della multa".