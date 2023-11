Napoli: vittoria col minimo sforzo, ma con la Salernitana Garcia non ha risolto i suoi mali

Il Napoli vince il derby con la Salernitana, e lo fa con il minimo sforzo contro un avversario di caratura tecnica inferiore: nulla di nuovo sotto il cielo plumbeo dello stadio Arechi, la squadra di Garcia conferma il ruolino di marcia: produttiva con formazioni medio-piccole, affonda il colpo e porta a casa tre punti che le consentono di respirare aria meno tesa in quella zona della classifica che guarda alla Champions.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Restano (e pesano) le sconfitte contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid e il pareggio col Milan: le grandi, il problema dei problemi per i campioni d’Italia. Il Napoli, però, anche ieri ha sprecato tanto in zona gol e in difesa non è stato impeccabile. La Salernitana ha scelto di affrontare la sfida a testa alta senza timore di prendere (eventualmente) l’imbarcata e ha servito così la vittoria ai partenopei su un piatto d’argento, lasciando praterie scoperte, consentendo a Raspadori di muoversi come sa in area, girarsi fronte alla porta anche in fazzoletti di terreno molto ristretti. Garcia è enigmatico, il suo sorriso sa di sfida. Ma vincere contro l’ultima in classifica non è la panacea di tutti i mali. E lui lo sa".