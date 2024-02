Napoli-Verona, probabili formazioni Tuttosport: Mazzarri con il 3-4-3, scelto il centravanti | GRAFICO

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 15 è in programma Napoli-Verona allo stadio Maradona, con gli azzurri di Mazzarri chiamati a conquistare i tre punti per la corsa Champions League.

Napoli-Verona probabili formazioni

Come riportato da Tuttosport, Mazzarri sarebbe orientato a confermare il 3-4-3 (o 3-4-2-1) e non ripartire dal 4-3-3 nonostante i diversi recuperi: in difesa ancora dall'inizio Ostigard con Rrahmani e Juan Jesus (Natan recupera ma va in panchina), con il ritorno dal 1' di Anguissa a centrocampo accanto a Lobotka. Torna dalla squalifica anche Kvaratskhelia, così come Simeone che completerà il reparto con Politano.