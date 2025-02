Napoli-Udinese, Runjaic ha preso una decisione importante

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a Napoli-Udinese:

"L’Udinese ritrova il play Karlstrom che era squalificato sabato scorso contro il Venezia, Runjaic potrebbe confermare la difesa a quattro con una mediana imbottita di centrocampisti anche sulle corsie laterali: Lovric ed Ekkelenkamp più larghi con Payero e Karlstrom in mezzo al campo a supportare la coppia d’attacco Thauvin-Lucca. Rientra anche Davis, un’altra risorsa offensiva che può subentrare dalla panchina.



All’andata Runjaic optò nel primo tempo per la pressione alta, costruì una squadra aggressiva e in questo modo riuscì a chiudere il primo tempo in vantaggio prima di calare nel corso della ripresa e subire la rimonta del Napoli. Conte prepara la squadra studiando l’avversario, la fisicità, la qualità nelle ripartenze con Thauvin, le progressioni dei quinti e gli inserimenti dei centrocampisti ma in ogni caso il Napoli vuole comandare la gara, con personalità, qualità e pazienza se non dovesse sbloccarla subito".