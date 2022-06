Napoli, tour de force da incubo: tra Serie A e Champions 21 partite in 3 mesi!

Iniziare con qualche giorno d'anticipo la preparazione non basterà per essere pronti e reggere il ritmo di una prima parte di stagione infernale. Mai così ricca di partite ufficiali per tutti, ma in particolare per i club che parteciperanno alle coppe europee. Ne parla il Corriere dello Sport.

Napoli, tour de force da incubo

Venerdì alle 12, in diretta tv su Dazn, sarà svelato il calendario (ancora asimmetrico) della Serie A:

“le classiche 38 giornate saranno divise dal 14 agosto al 13 novembre (15) e poi dal 4 gennaio al 4 giugno (23). Sarà un inizio di stagione in salita perché nei primi 3 mesi, oltre alle 15 partite di Serie A, ci sarà l'intera fase a gironi delle tre coppe europee. Per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio i match ufficiali in calendario saranno 21, mentre per la Fiorentina, se supererà i play off di Conference League di agosto, addirittura 23”

