Napoli-Torino, le ultime sulle condizioni di Ngonge e Osimhen

Napoli - Arrivano notizie da La Gazzetta dello Sport anche riguardo le condizioni dei giocatori del Napoli che si sono allenati a parte nelle ultime ore come Ngonge, Osimhen e Cajuste.

Napoli-Torino, le condizioni di Ngonge e Osimhen

Lavoro personalizzato in palestra per Osimhen, che non è in dubbio per Napoli-Torino. Da valutare, invece, Ngonge che ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo e successivamente ha continuato con un programma personalizzato in palestra: l’attaccante belga migliora e potrebbe rientrare tra i convocati venerdì. Resterà ancora fuori, invece, Cajuste, che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.