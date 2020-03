Napoli-Torino, la moviola CorSport: braccio di Izzo e contatto Bremer-Milik, giusto non dare rigore

Ultimissime Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Napoli-Torino: "Partiamo allora da un paio di (flebili) proteste in area del Napoli. Nel primo tempo, contatto fra Milik e Bremer, il primo in vantaggio su secondo che gli è dietro le spalle. Mariani punisce lo “sfondamento” dell’azzurro polacco più che il “controllo” del granata, ci può stare come decisione. Più chiara invece la seconda situazione: pallone in area, interviene Izzo che praticamente si calcia il pallone sul braccio sinistro (che fra l’altro sembra ritrarsi al petto), qui giusto, non ci sono i crismi della punibilità".