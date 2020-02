Napoli-Torino, CorSport: prevendita non esaltante, previsti 25mila spettatori

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli spettatori previsti per Napoli-Torino: "Più o meno venticinquemila spettatori: è il dato della prevendita della partita che gli azzurri giocheranno oggi alle 20.45 al San Paolo con il Torino. Non tantissimi, certo, ma neanche una miseria considerando che appena martedì è andato in scena il gran gala di Champions League contro il Barcellona di Messi, e giovedì è invece in agenda il secondo e decisivo atto delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, ancora a Fuorigrotta".