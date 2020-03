Gattuso ordina il training casalingo operazione Tabata: due ore di smart working per i calciatori della SSC Napoli

Ultimissime notizie Napoli - La SSC Napoli sospende gli allenamenti a Castel Volturno fino al 23 marzo data l'emergenza Coronavirus. Nonostante ciò gli atleti continueranno ad esercitarsi. Come? 'Operazione Tabata' riferisce l'edizione odierna de la Repubblica: un cocktail di esercizi dall’elevato coefficiente d’intensità brevettato negli anni 90 da uno scienziato cinese. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Circa due ore di training spalmate nel corso di ogni giornata. Sono questi i "compiti a casa" che Gattuso e il suo staff hanno assegnato a Insigne e compagni, come tutti in quarantena per il coronavirus e di conseguenza costretti a un insolito " smart working": ognuno al lavoro per conto suo, con la speranza di tornare prima possibile alla normalità. Gattuso ha chiesto a tutti di darci dentro nel frattempo con l’operazione Tabata, integrata pure da una cura certosina nella alimentazione. Il resto è affidato alla fantasia dei calciatori, che nel corso delle lunghe giornate trascorse in casa non si stanno limitando all’austero menù di allenamenti previsto dal metodo giapponese".