Napoli su Veretout, Il Mattino: incontro Fiorentina-Milan, vivo l'interesse della Roma

Continua il pressing del Milan sul cartellino di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è l'obiettivo numero uno del centrocampo rossonero. Nella giornata di ieri, a Milano, c'è stato un incontro tra i dirigenti dei due club per un sondaggio diretto. Sul francese c'è anche la Roma. Aumenta, così, la concorrenza per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Individuato dal club azzurro come uno dei papabili sostituti di Amadou Diawara, finito alla Roma, gli azzurri sono da tempo sulle sue tracce. A riportare la notizia l'edizione odierna de Il Mattino.