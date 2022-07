Napoli-Solbakken, Tuttosport: affare in standby per una questione di idoneità

Calciomercato Napoli. Il Napoli continua a muoversi sul mercato, mettendo nel mirino soprattutto alcuni giovani talenti norvegesi. Dopo Ostigard ad un passo, per l'attacco c'è Solbakken del Bodo Glimt, esterno offensivo classe '98 seguito con insistenza dagli azzurri, che sarebbero pronti a battere la concorrenza della Roma.

Della trattativa Solbakken-Napoli ne ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, che ha svelato a che punto sia l'operazione e perchè abbia subito un rallentamento:

Attenzione anche a Solbakken del Bodo/Glimt ora in stand by per questioni di idoneità (infortunio alla spalla).