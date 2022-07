Napoli su Simeone se parte Petagna, CorSport: contatto diretto tra Giuntoli ed il Cholito

Calciomercato Napoli. Il mercato del Napoli ha preso il via, non solo con l'addio di Kalidou Koulibaly. Anche in attacco il club di De Laurentiis è pronto a cambiare diverse pedine e accelerare alcune trattative.

Simeone Napoli

Simeone-Napoli, contatto con Giuntoli

Secondo il Corriere dello Sport il prossimo a salutare potrebbe essere Andrea Petagna, col Monza che sta aumentando sempre più il pressing per portarlo alla corte di Stroppa. In caso di addio, il ds azzurro Giuntoli chiamerebbe immediatamente l'Hellas Verona per trattare Giovanni Simeone: il Cholito piace da tempo all'uomo mercato di Aurelio De Laurentiis e fra i due ci sarebbe anche già stato un contatto in questo senso per sondare la possibilità.