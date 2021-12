Napoli, serve un rinforzo! Gazzetta: Spalletti ne ha bisogno, Koulibaly sarà assente per la Coppa d'Africa

Da mesi le esigenze del Napoli sul mercato di gennaio sono indirizzate verso la difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, la necessità di avere un titolare in più si avvertiva già in estate.

Ultime mercato Napoli

"Il ritorno in Grecia di Manolas già dalla scorsa settimana per giocare nell’Olympiakos ha spostato le attenzioni sul ruolo pur rimanendo in difesa. Ora Spalletti ha bisogno di un rinforzo al centro. Senza considerare l’assenza che si profila per gennaio da parte di Koulibaly (out già nell’ultimo mese) in chiave Coppa d’Africa"