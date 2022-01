Napoli calcio - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Sampdoria

"Momenti abrasivi in area Samp al 16’ pt: fra Ferrari-Petagna e Dragusin-Mertens niente situazioni sanzionabili col rigore. Al 37’ pt annullato il gol con check-Var a Juan Jesus: il passo in più lo fa quando parte il cross. L’1-0 è regolare (Petagna colpisce fortuitamente Ferrari; prima, Thorsby inizia la trattenuta su Mertens fuori area). Due gialli ok, forse anche Mertens su Askildsen era al limite".