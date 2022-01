Derby al Maradona, si gioca ma per pochi intimi. Repubblica: stadio vuoto, ci saranno circa 3mila tifosi

Il Napoli non ha mai ospitato la Salernitana per una sfida di Serie A e lo storico appuntamento di oggi pomeriggio a Fuorigrotta è rimasto in bilico per tutta la settimana, a causa dell’emergenza Covid che ha decimato la squadra granata.

Come riporta La Repubblica:

"Lo scorso 6 gennaio erano stati costretti ad affrontare la trasferta di Torino contro la Juve con ben 12 calciatori in infermeria, indisponibili. In due settimane e mezza Luciano Spalletti li ha recuperati quasi tutti e all’appello continuano a mancare adesso solo in tre: Koulibaly, Anguissa e Ounas. A Castel Volturno c’è improvvisamente abbondanza ma il comprensibile cinismo dei protagonisti non riesce ad attecchire tra i tifosi, sempre più sconcertati dalle regole di un circo in cui la sportività sta diventando un optional ed è il business aver preso ormai il sopravvento. Per questo è rimasto incredibilmente invenduto un pugno di biglietti, anche se la capienza odierna al Maradona a causa delle restrizioni contro il contagio sarà di appena cinquemila posti. Non sono arrivati dal botteghino dei numeri ufficiali e fa testo quindi il sito della Ticketone, dalla cui consultazione fino a ieri sera risultava l’abbondante disponibilità di tagliandi perfino nelle curve, complici i prezzi troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare quello a tripla cifra della tribuna Posillipo: fissato a 100 euro. I paganti alla fine potrebbero essere circa tremila e il derby campano di oggi rischia dunque di passare alla storia anche per questo desolante record negativo".