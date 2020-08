Il Mattino - Napoli, c'è l'intesa totale con Veretout! Ieri altro contatto con la Roma. Intanto Milik punta i piedi e minaccia di andar via a zero

Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, il rallentamento delle operazioni in entrata è il primo effetto negativo di questo ingorgo nelle uscite. Il rischio concreto è di arrivare ovviamente a situazioni paradossali: perché dal mini-tesoretto che potrebbe arrivare dagli addii di Younes e company, Giuntoli e De Laurentiis hanno deciso di regalare a Gattuso un centrocampista, ovvero Veretout.

Veretout e Fabian in Roma-Napoli.

Storia vecchia, già raccontata: c'è intesa su tutto con il francese, ma per l'affondo occorre fargli spazio (Allan) e trovare i soldi (gli esuberi). Ieri altro contatto con la Roma: non è incedibile. Ma dipende anche da Milik che ha una promessa fatta da tempo alla Juventus e non si smuove. Peraltro minaccia di andare via tra un anno a parametro zero. Un rischio non di poco conto che qui a Castel di Sangro tutti vivono come un incubo. Gattuso s'è confrontato più volte con il ds Giuntoli prendendo atto di tutte le difficoltà