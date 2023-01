Napoli-Roma, probabili formazioni: Spalletti scioglie i dubbi, c'è una sorpresa in attacco

Notizie Napoli calcio - Con Napoli-Roma di domenica sera si aprirà il girone di ritorno degli azzurri di Spalletti. La capolista, al Maradona, vorrà continuare la propria cavalcata vincente per mandare l'ennesimo segnale al campionato in ottica Scudetto.

Napoli-Roma probabili formazioni

Per questo motivo Spalletti è pronto ad affidarsi ai suoi titolarissimi per affrontare la Roma di Mourinho. C'è tuttavia una sorpresa in attacco per gli azzurri: secondo il Corriere dello Sport, toccherà infatti al Elmas agire a destra nel tridente offensivo dopo le recenti ottime gare.

Napoli-Roma, la probabilie formazione degli azzurri:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.