Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi per Spalletti | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Con Napoli-Roma di questa sera si aprirà il girone di ritorno degli azzurri di Spalletti. La capolista, al Maradona, vorrà continuare la propria cavalcata vincente per mandare l'ennesimo segnale al campionato in ottica Scudetto.

Napoli Roma

Napoli-Roma probabili formazioni

Per questo motivo Spalletti è pronto ad affidarsi ai suoi titolarissimi per affrontare la Roma di Mourinho. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono solamente due i ballottaggi che ha in mente il tecnico di Certaldo: Mario Rui è favorito in difesa su Mathias Olivera, mentre in attacco Politano può strappare una maglia da titolare rispetto a Lozano ed Elmas.

Per il resto ci sarà Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani ed il diffidato Kim in difesa. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco torna Kvaratskhelia con Osimhen. La Roma, invece, si affida al 3-5-2 e recupera Pellegrini: squalificato Celik, a destra ci finisce Zalewski con Spinazzola a sinistra. In avanti confermata la coppia Dybala-Abraham.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini; Dybala, Abraham.

