Napoli-Roma, niente ritiro pre-partita per gli azzurri: i motivi dietro la scelta di Spalletti

Notizie Napoli calcio - Il Napoli si preparà ad ospitare questa sera la Roma di Mourinho allo stadio Maradona per aprire il girone di ritorno e continuare la fuga tricolore dopo una prima parte di stagione da record.

Napoli-Roma, niente ritiro pre-partita per gli azzurri

Anche in occasione del match contro i giallorossi, in programma questa sera alle 20,45, mister Spalletti ha deciso di non svolgere il ritiro pre-partita. Una scelta ormai da considerare come la normalità, visto che per le gare notturie c'è il rompete le righe consentendo ai giocatori di trascorrere la serata in famiglia.

L'edizione odierna de Il Mattino ha sottolineato che proprio questa volontà ha portato a maggiore tranquillità e serenità nel gruppo aggiorno in vista delle partite: ci si trova la mattina seguente all'Hotel degli Dei a Pozzuoli per l'ultima seduta atletica e si preparano i dettagli conclusivi in vista della gara serale. Non manca, aggiunge, il quotidiano anche quel pizzico di scaramanzia per questo "rito" che è ormai diventato normalità.