Napoli-Roma, la protesta di Giuntoli: "Ho fatto presente a Rizzoli e alla Procura che non era giusto ciò che chiedeva la Roma! I miei giocatori erano infastiditi"

Ultime notizie Napoli - Napoli-Roma è cominciata quando Cristiano Giuntoli ha capito che la panchina giallorossa sarebbe stata completamente occupata dagli uomini che Fonseca aveva scelto come riserve. Altro che distanziamento sociale, come dichiarato dal direttore sportivo del Napoli in un virgolettato riportato dal Corriere dello Sport:

«Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso - dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità - di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad un dramma universale, e che per fronteggiare eventuali rischi richiede l’attuazione di atteggiamenti irreprensibili a cui la Roma si è sottratta. Non si può ignorare ciò che è stato suggerito attraverso regole di comportamento codificate: il protocollo dice che le panchine vanno rimodulate, che deve esserci una distribuzione alternata lasciando un posto vuoto tra una sedia occupata e l’altra; e poi che si deve sfruttare come opzione la tribuna per gli eventuali calciatori. Ho fatto presente a Rizzoli e alla Procura Federale che non era giusto ciò che chiedeva la Roma. E me lo hanno fatto notare anche i nostri calciatori, chiaramente infastiditi da questa differenza»