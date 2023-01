Napoli-Roma, Spalletti ritrova Kvaratskhelia e prepara la mossa a sorpresa

Notizie Napoli calcio - Questa sera allo stadio Maradona il Napoli di Spalletti aprirà il girone di ritorno ospitando la Roma di Mourinho. Dopo una prima parte di stagione da applausi, chiusa con 50 punti in classifica, gli azzurri vogliono continuare la fuga tricolore nell'ennesimo big match.

Napoli-Roma, mossa a sorpresa di Spalletti

Per questo motivo Napoli-Roma assume un'importanza notevole: si affrontano le due squadre più in forma del campionato da quando è ricominciato a gennaio, con i giallorossi che hanno conquistato addirittura un punto in più rispetto ai partenopei.

Spalletti è pronto alla sfida e davanti ritrova finalmente Khvicha Kvaratskhelia che ha smaltito i problemi fisici e tornerà a far coppia con Osimhen. La mossa a sorpresa, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà però un altra: a completare il tridente non saranno nè Politano, nè Lozano, bensì Elmas che sta vivendo uno straordinario momento di forma e sarà quindi dirottato sull'out di destra per portare freschezza, energia nuova, una bella dose di spudorata trasgressione calcistica.