Notizie calcio Napoli - Mazzarri ora si sente solo dire da qualsiasi giocatore che «con lui è cambiato tutto». E non lo dice chi non giocava mai ma anche quelli come Anguissa che con Garcia si conosce dai tempi del Marsiglia. È un Napoli rigenerato anche se fisicamente ancora in difficoltà e pieno zeppo di dilemmi tecnici. Mazzarri ha parlato a lungo, in campo e fuori, a tutti. Ha convinto parecchi giocatori che il meglio potevano e dovevano ancora darlo, e che l'avrebbero dato.