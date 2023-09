Napoli-Real Madrid: Garcia ha già scelto il sicuro titolare

Napoli - C'è soltanto un sicuro titolare per Rudi Garcia in Napoli Real Madrid. Con l'addio del calciatore messicano Hirving Lozano che è stato venduto per tornare al PSV, ora c'è maggiore spazio sulla destra. Si sfidano passato e presente con Napoli Real Madrid al Maradona, ci saranno entrate economiche diverse. Intanto, ci sono le sclete del tecnico: Politano è uno dei migliori finora, dei più produttivi anche nei momenti peggiori, e di certo un candidato serissimo a cominciare la notte delle stelle di Champions dal primo minuto.