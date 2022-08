Raspadori-Napoli, CorSport: Zerbin può colmare le distanze! Ecco quando le parti si riaggiorneranno

Ultimissime calcio Napoli, procede la trattativa per il possibile passaggio di Giacomo Raspadori in maglia azzurra. Tra Napoli e Sassuolo non c'è ancora accordo, ma il patron De Laurentiis e Giuntoli le stanno provando tutte per convicere gli emiliani.

Zerbin

Raspadori-Napoli, decisivo Zerbin?

Raspadori attende solo il via libera per poter vestire l'azzurro, ma ad oggi non c'è accordo e la distanza tra Napoli e Sassuolo resta importante. Come riporta il Corriere dello Sport, la carta vincente potrebbe essere rappresentata da Alessio Zerbin: