Premi Scudetto e Champions, incontro Di Lorenzo-ADL: il retroscena e la reazione della squadra

Notizie Napoli calcio - Il Napoli di Luciano Spalletti continua a correre in campionato e domenica sarà impegnato in casa dello Spezia alle 12.30 pre proseguire la propria cavalcata il vetta alla classifica. Poi toccherà alla Champions League, che a fine mese vedrà il confronto con l'Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale.

Napoli, premi Scudetto e Champions: il retroscena

L'edizione odierna de Il Mattino che trovate oggi in edicola ha svelato alcuni retroscena sulla questione premi Scudetto e Champions League: secondo il quotidiano nei giorni scorsi, prima della cena di gruppo, il patron De Laurentiis ha convocato privatamente capitan Di Lorenzo per discutere della faccenda. Il presidente ha ribadito che ci sarà un "regalo" in caso di tricolore, così come è previsto in caso di qualificazione Champions (ma non ai quarti di finale).

Non si è parlato di cifre, ma il presidente ha comunque voluto farlo presente alla squadra. Senza pattuire cifre, deciderà De Laurentiis che non vuole trattative su questo tema, anche perché soprattutto per la Champions ogni calciatore ha la sua buona dote di bonus. Il gruppo è rimasto sorpreso dal gesto, ben consapevole che ora l'unica cosa importante resta la concentrazione in campo, per le cifre ed i premi c'è tempo.