Napoli-Parma, le probabili formazioni di Gazzetta: due ballottaggi nel nuovo 4-3-3 di Gattuso [GRAFICO]

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Parma. Con Gattuso si ritorna al 4-3-3. In porta c'è Meret. La linea a quattro sarà composta da: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed uno tra Mario rui e Hysaj (in vantaggio il primo). A centrocampo Allan vertice basso con fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In attacco Callejon e Insigne esterni con Milik (in vantaggio su Mertens). I ducali si schierano a specchio puntando su Cornelius punta centrali ed i velocissimi Gervinho e Kulusevski ai lati.

Formazioni Napoli-Parma Gazzetta dello Sport