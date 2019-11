Napoli agli ottavi di Champions anche perdendo ad Anfield col Liverpool: la possibile combinazione vincente

Napoli, servono due punti per qualificarsi in Champions League. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, agli azzurri non serve nien'altro che un doppio pareggio o una vittoria per chiudere il discorso e strappare il pass per gli ottavi di finale. Il destino, quindi, è interamente nelle mani degli azzurri considerando l'ultimo match in casa contro il Genk.

Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi se...

Tutto depone a favore del Napoli, con un'autostrada spianata al di là del match di Anfield. Perdere anche a Liverpool ma vincere la prossima col Genk: basta questo. Oppure trionfare domani in Inghilterra o centrare un doppio pareggio nelle ultime due giornate. Per ora - conclude il quotidiano - gli azzurri si sono sempre fermati agli ottavi, e la missione di Carlo Ancelotti potrebbe essere quella di provare a migliorare i risultati già ottenuti da Walter Mazzarri nel 2011 e Maurizio Sarri nel 2017.