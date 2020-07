CdM - Milan, cammino da Champions nel 2020: ecco le armi letali della squadra di Pioli a cui deve fare attenzione il Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Sorpasso e contro-sorpasso. La sfida per il quinto posto in serie A sta vivendo un bel momento. Le protagoniste sono Napoli, Roma e Milan. Gli azzurri sono in vantaggio di due punti sui rossoneri che domenica sera saranno di scena proprio al San Paolo. All’andata fini 1-1: Bonaventura rispose al vantaggio di Lozano che raccolse di testa una conclusione di Insigne finita sulla traversa.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza il prossimo avversario del Napoli, il Milan di Pioli:

Un Milan in salute, rigenerato dalla cura Pioli, che dal 3 agosto potrebbe non essere più l’allenatore sostituito con Rangnick. Nel 2020 la marcia dei rossoneri è da Champions: 28 punti in quattordici partite (una media da due punti a gara). Il suo Milan gioca bene, ha corsa, gamba ed è letale nelle ripartenze come dimostrato nella gara vinta con la Juve per 4-2.

I precedenti di Pioli con il Napoli, invece, sono per metà a favore del tecnico rossonero: 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La prima vittoria di Pioli contro il Napoli arriva nel 2006-2007, alla guida del Parma: la sua squadra vince per 3-1 sul Napoli negli ottavi di ritorno di Coppa Italia (al San Paolo gli azzurri avevano vinto per 1-0). Poi, l’allenatore emiliano ha battuto il Napoli di Mazzarri due volte con il Chievo e tre con il Bologna. Quando invece Pioli allenava la Lazio, guadagnò due vittorie, un pareggio e tre sconfitte con il Napoli di Benitez. Sulla panchina dell’Inter, invece, totalizzò due sconfitte, una per 0-1 in casa e una per 3-0 al San Paolo. Alla guida della Fiorentina arrivò il 3-0 del Franchi, contro il Napoli di Sarri che rincorreva lo scudetto. Una mazzata incredibile nella sfida che viene ricordata per la «sconfitta dell’albergo» (parole dello stesso Sarri).

La partita non riveste significati particolari se non appunto la conquista del quinto posto e per l’amarcord di Gattuso. Pioli però non molla e ci crede: «Il nostro obiettivo non è il settimo posto che vale l’Europa, ma raggiungere il Napoli o la Roma, le squadre che ci precedono». Il guanto di sfida è stato lanciato e con un Milan in stato di grazia non sarà facile per gli azzurri.