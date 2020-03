Repubblica - Maksimovic rischia un lungo stop: esami strumentali per il serbo questa mattina

Notizie Calcio Napoli - Domenica favorevole per la SSC Napoli, nonostante gli azzurri non siano scesi in campo. Il club di Aurelio De Laurentiis consolida il sesto posto in classifica grazie alle sconfitte di Verona, Milan e Parma. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso si dovrà concentrare soltanto sul lavoro sul campo, visto che secondo il calendario il Napoli è ( sarebbe...) atteso già venerdì pomeriggio ( ore 18.30) dalla trasferta di Verona. Ieri mattina a Castel Volturno erano stati convocati nonostante la domenica di vacanza solamente gli infortunati, per sottoporsi alle rispettive terapie. Non si è fatto vedere Demme, a conferma che la botta subita al ginocchio venerdì scorso dal centrocampista tedesco non preoccupa. C’è serenità pure per Insigne, alle prese con un affaticamento muscolare di poco conto: come del resto quello di Elmas. Entrambi torneranno presto a disposizione del tecnico. Continua invece a zoppicare Maksimovic e per lui filtra di conseguenza meno ottimismo. Il difensore serbo sperava che si trattasse di un banale crampo, sul momento, ma gli esami strumentali previsti per stamattina potrebbero rivelare l’esistenza di un problema più serio e c’è il timore per lui di uno stop non breve".