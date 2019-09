Probabili formazioni Napoli-Liverpool, Mertens out? Gazzetta: Ancelotti valuta la coppia Lozano-Llorente, esclusione clamorosa in vista [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Oggi allenamento pomeridiano a Castel Volturno poi, domani pomeriggio, il Napoli si trasferirà al San Paolo per affrontare il Liverpool nella prima giornata di Champions. Dovrebbe avere le idee chiare sulla formazione Carlo Ancelotti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In difesa ci sarà il rientro di Manolas al posto di Maksimovic, mentre a centrocampo il giovane Elmas dovrebbe lasciare il posto a Allan. È’ certo il rientro di Lorenzo Insigne che sarà l’esterno sinistro nel centrocampo a 4, con Callejon a destra e Allan e Fabian Ruiz interni. La novità dovrebbe esserci in attacco dove Mertens potrebbe sedersi in panchina per fare spazio alla coppia Lozano-Llorente. Ipotesi, ovviamente, che l’allenatore valuterà dopo la rifinitura. Milik dovrebbe restare ancora fuori dall’elenco dei convocati"