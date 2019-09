Napoli-Liverpool, CdM: già vendute gran parte di Curva B e Distinti! In 40mila per Napoli-Sampdoria

Notizie Calcio - Lo stadio San Paolo per Napoli-Sampdoria vedrà una buona cornice di pubblico: saranno circa 40.000 gli spettatori sugli spalti per la prima gara stagionale della Serie A TIM 2019/20.

Se gli abbonamenti non decollano (sono circa 9.000) nonostante una campagna con costi bassissimi, la febbre per il campionato comincia ad alzarsi. In molti stanno acquistando in queste ore i biglietti per assistere al match al San Paolo, in un impianto tutto rinnovato dopo i lavori previsti per le Universiadi. E’ partita moto bene, invece, la vendita dei biglietti per Napoli-Liverpool in programma il 17 settembre alle ore 21, grazie anche al 25% di sconto per gli abbonati della stagione in corso. Tra prelazione e vendita contestuale degli altri posti, nelle prime ore è stata venduta già gran parte della Curva B e la parte centrale dei Distinti. Bene anche le Tribune. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.