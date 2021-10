Napoli-Legia, i calciatori hanno preferito fare ritiro pre-gara anziché andare a casa: il retroscena

Napoli calcio - I calciatori del Napoli hanno scelto di fare ritiro pre gara anzichè andare a casa prima del Legia Varsavia. A riportare la notizia è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega i motivi di questa decisione presa dalla squadra di Luciano Spalletti.

"La concentrazione del gruppo è così alta che tutti hanno preferito andare in ritiro ieri sera, piuttosto che tornare nelle rispettive abitazioni. «Si va in ritiro - ha confermato Spalletti - e si poteva fare anche diversamente, ma l’hanno scelto loro: il Comandante e il capitano hanno detto che si va in ritiro, perché così diamo più importanza all’impegno di Coppa»".