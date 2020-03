Napoli, Lazio, Cagliari e Atalanta contro tutte, Lotito attacca: "Non vuol giocare chi ha mandato via tutta la squadra"

Ultime notizie calcio. Situazione burrascosa in Lega dove si provano a decidere le sorti della stagione calcistica, ferma per l'emergenza Coronavirus. Come riportato dal Corriere di Roma, le fazioni sono al braccio di ferro e non sono mancati i momenti di tensione nelle ultime video conferenze. Lotito guida il gruppo di chi vorrebbe riprendere a giocare, con il presidente della Lazio che ha avuto uno scontro con Marotta pure nella riunione di ieri. Gli ha detto: «Che vuoi che ti interessi di finire il campionato? Hai già mandato via tutta la squadra», riferendosi alle partenze per l’estero di Brozovic, Handanovic e compagnia. La posizione di Agnelli, che ha definito «virologo» Lotito nell’assemblea di martedì, è di attesa: vediamo qual è l’evoluzione dell’epidemia, ma intanto anche la Juventus ha lasciato partire diversi suoi tesserati.

Lotito - conclude il Corriere di Roma - sta combattendo la sua battaglia da solo, o quasi: lo sostengono il Napoli, il Cagliari, timidamente l’Atalanta. Spera che il calcio riavvii i motori e la Lazio possa provare a prendersi lo scudetto. L’unico passo indietro lo ha fatto sulla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Formello, rinviandoli a data da destinarsi.